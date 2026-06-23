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23 июня 2026 в 04:00

Польский сенатор вернул ордена Украине из-за героизации бандеровцев

Вице-спикер сената Каминьский вернул ордена Украины из-за прославления нацистов

Сенат Польши Сенат Польши Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления украинскими властями членов УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), передает издание 300Politika. Он пояснил, что принимал их как символ общих ценностей, которые должны были лечь в основу отношений между Польшей и Украиной.

Сегодня я не могу держать их у себя, поскольку украинские власти и значительная часть [киевских] политических элит до сих пор не смогли добиться однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан, — заявил Каминьский.

В связи с этим сенатор просит передать присужденные ему награды в органы власти Украины. Кроме того, парламентарий выразил недоумение по поводу того, что Украина продолжает возводить националистов в ранг государственных героев и использует их в качестве примера патриотизма для подрастающих поколений.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что вся страна знает, сколько зла причинили украинские националисты. Так он ответил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, обвинившему его в использовании скандала вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА» во внутриполитических целях. Навроцкий подчеркнул, что Польша «не одобряет бандеровский флаг».

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Польский сенатор вернул ордена Украине из-за героизации бандеровцев
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