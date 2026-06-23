Россия в ООН заявила о сохранении стратегической инициативы в зоне СВО

Россия в ООН заявила о сохранении стратегической инициативы в зоне СВО Россия в ООН заявила, что ВС РФ удерживают инициативу в зоне СВО вопреки Западу

Российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции, заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности организации. Она отметила, что ВС России последовательно достигают поставленных целей.

Евстигнеева подчеркнула, что Россия продолжит реализовывать задачи СВО. Она подчеркнула, что никакие меры, включая поставки западного оружия, санкции или попытки внешнего давления, не смогут изменить ситуацию на фронте.

Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены, — добавила Евстигнеева.

Ранее дипломат в ООН обратила внимание, что президентство Зеленского поддерживается только продолжающимися военными действиями. Он фактически стал политической фигурой, чье пребывание у власти давно незаконно.

До этого постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА. ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии 17 июня.