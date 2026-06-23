Зеленский заигрался в нацизм: отвечать придется не только перед Польшей

Зеленский заигрался в нацизм: отвечать придется не только перед Польшей

Скандал между Украиной и Польшей, которая обвинила Киев в героизации нацистов, набирает обороты. В ответ на требование Варшавы вернуть орден Белого орла украинский президент Владимир Зеленский отправил его почтой, а следом от польских наград отказались и другие политики. Кандидат политических наук Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил причины этого противостояния и напомнил важный нюанс, о котором забывают оба государства.

Потомки нацистов

Все началось с того, что Украина организовала перевозку и торжественное захоронение на своей территории одного из лидеров Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Андрея Мельника. Кроме того, власти республики присвоили центру специальных операций ВСУ наименование в честь «героев УПА».

Это вызвало недовольство руководства Польши: глава государства Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Польские власти также высказались против вступления Украины в ЕС, потребовали прекратить оплату Starlink для ВСУ и пообещали ветировать новые кредиты для Киева.

Зеленский ответил на это в своей манере: отправил орден обычным письмом по почте. Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак в свою очередь заявила: украинский президент «добавляет оскорбление к оскорблению».

Орден Белого орла, принадлежавший Владимиру Зеленскому Фото: Социальные сети

Во всем этом деле стоит помнить о важном историческом нюансе. Польша, говоря о деятелях УПА, упоминает не просто абстрактных нацистов, а их вполне конкретные деяния. Речь идет, в частности, о Волынской резне 1943 года. Навроцкий отмечал, что в годы Второй мировой войны украинские пособники Гитлера совершали преступления «в отношении граждан Польской Республики». Однако это не соответствует исторической действительности: люди, которые проживали в регионах Западной Украины, с 1939 года были гражданами СССР.

Советский народ был тем, что в политологии определяется как «гражданская нация». То есть это было объединение без привязки к этнической общности или физическим национальным признакам. Во главе угла стояли гражданство, приверженность определенной идеологии, лояльность государству. В данном случае — Советскому Союзу. А правопреемницей СССР, как мы помним, остается Россия, а вовсе не Польша.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил: этот исторический дискурс категорически нельзя отдавать на откуп полякам.

«Наша дипломатия разворачивает этот конфликт в исторической перспективе в правильную сторону. Потому что именно советский народ нес потери, советские солдаты — это воины-освободители. Россия усиливает этот нарратив, закономерно уводя его от вектора польского национализма», — пояснил он.

1-я Варшавская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, сформированная летом 1943 года, направляется на фронт Фото: Сергей Лоскутов/РИА Новости

Наследники жертв массовой резни в Волыни на территории России есть. И их может быть очень много. По данным переписи населения 2021 года, поляками себя идентифицировали чуть более 22 тысяч граждан РФ. Однако польские источники того же периода сообщают о проживании в нашей стране не менее 300 тысяч поляков, пусть и «радикально обрусевших». В разговоре о гражданской нации, как было сказано выше, этнический компонент не столь важен. Куда важнее, что нацисты, убивая поляков, расценивали их в первую очередь как советских людей.

Чего добивается Польша

Вслед за Зеленским польские награды вернули другие чиновники и политики. Среди них оказались экс-президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя демарш украинских политиков, отметил: «Четверо из живых бывших руководителей так называемой Украины — Кучма, Ющенко, Порошенко и, конечно, обдолбанный уродец (ведь он тоже бывший) — возвратом своих орденов признали, что они реальные стопроцентные нацисты».

Впрочем, в Киеве, несмотря на критику, продолжают прибедняться. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире национального телемарафона рассказал о растущих «антиукраинских настроениях» в Польше.

«Я как министр получаю информацию о фактах — а их много в разных регионах Польши — нападений на украинцев, их унижениях, буллинга детей в Польше», — заявил чиновник.

Андрей Сибига во время пресс-конференции перед зданием МИД Польши в Варшаве, 2025 год Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он пообещал, что теперь его страна «будет зеркально отвечать на любые недружественные шаги». Видимо, теперь на Украине станут «буллить» польских детей.

По мнению Громского, реакция польских властей на героизацию нацистов на Украине не столько говорит об исторической памяти, сколько характеризует нынешние европейские политические реалии.

«Во-первых, если бы Кароль Навроцкий реагировал как-то иначе, его бы не поняли избиратели. Во-вторых, Польша пытается „соскочить“ с непосредственного финансирования Украины. В-третьих, давайте вспомним, что польские власти активно пытались включиться в сделку Трампа и Украины по полезным ископаемым и предлагали себя на роль той силы, которая будет охранять их от мнимой „российской агрессии“. Украинский антипольский нацизм может стать для Варшавы отличным поводом, чтобы вернуться на территории республики с оружием в руках. Официально — исключительно в миротворческих целях», — заключил эксперт.

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