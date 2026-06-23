Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 03:30

Торнадо в Свердловской области: разрушения, пострадавшие, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный торнадо прошелся по Свердловской области. Что известно о последствиях непогоды, правда ли, что смерчи могут стать частыми явлениями для Урала?

Что известно о торнадо в Свердловской области и его последствиях

Еще вечером 22 июня глава Кушвы, города в Свердловской области, где, по информации местных СМИ, произошел торнадо, сообщил о повреждениях инфраструктуры.

«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», — написал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в соцсети «ВКонтакте».

В городе объявлен режим повышенной готовности, задействованы экстренные и коммунальные службы. За медицинской помощью обратились 15 человек.

По данным регионального управления МЧС, сильный ветер повалил деревья и опоры линий электропередач, сорвал крыши более чем 60 зданий и повредил семь автомобилей. Без электричества остались свыше 4 тыс. частных домов.

Глава Свердловской области Денис Паслер распорядился главам районов, пострадавших от стихийного бедствия, срочно устранить последствия, информирует департамент информационной политики области.

«Глава региона поручил главам пострадавших территорий оперативно ликвидировать последствия прохождения грозового фронта и сильного ветра», — говорится в сообщении.

Для пострадавших от урагана в Кушве был организован пункт временного размещения. Он находится по адресу: ул. Фадеевых, дом 37, на 15 человек.

«Организован подвоз питьевой воды и санитарно-гигиенических принадлежностей», — рассказал Слепухин.

Ночью 23 июня департамент информационной политики региона заявил, что почти 100 домов пострадали во время смерча. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток.

«По информации администрации города, пострадало 97 домов», — уточнили в департаменте.

Станут ли торнадо образовываться на Урале чаще

Смерчи, подобные тем, что наблюдались в Кушве Свердловской области, могут стать более частыми на Урале из-за изменения климата, сообщил Константин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета. Синоптик отметил, что торнадо могут возникнуть в регионах, где это явление раньше считалось редким, в результате глобального потепления.

«В Кушве сегодня прошел смерч (его называют торнадо чаще над морем или другой водой). Для Свердловской области это пока не обычное явление, но может им стать из-за потепления климата», — рассказал Грибанов.

При этом екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин заявил, что торнадо на Урале отмечаются практически каждый год, их вероятность можно просчитать заранее.

«(Торнадо. — NEWS.ru) — явление не очень обычное, но на Урале отмечается практически каждый год», — сообщил Пулин

Он отметил, что вероятность его появления можно рассчитать, и для сегодняшнего дня эта вероятность была высокая.

Читайте также:

Идет мощная гроза: прогноз погоды в Москве, что будет в июле, жара до +30

Ракетная атака на Воронеж 22 июня: что известно сейчас, сколько погибло

Жуткое пекло — невиданные +34 и ни капли дождя: погода в России 22–28 июня

Россия
Свердловская область
торнадо
смерчи
непогода
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бомбовый дождь» ВС РФ накрыл остров под Николаевом, где работали британцы
Мошенники могут «уничтожить» пенсионные накопления россиян
Франция всухую разгромила Ирак и вышла в плей-офф ЧМ
Перелом в СВО, горит вся Украина: пылают центры БПЛА, нефтебазы, аэродромы
Польский сенатор вернул ордена Украине из-за героизации бандеровцев
Ледовый спектакль Татьяны Навки «Дневник памяти»: фото NEWS.ru с показа
В десятках регионов РФ выявлены пробы воды, опасной для детей
Разведка «Центра» выкосила технику ВСУ на Днепропетровском направлении
Торнадо в Свердловской области: разрушения, пострадавшие, что известно
Рособрнадзор дал оценку идее перенести время начала ЕГЭ
Россия в ООН заявила о сохранении стратегической инициативы в зоне СВО
ВС РФ усилили давление у одного из ключевых населенных пунктов в зоне СВО
Зеленский заигрался в нацизм: отвечать придется не только перед Польшей
Двое немцев пытались попасть в Россию с купленными водительскими правами
На Камчатке начались поиски рыбаков с перевернувшейся лодки
Шоу «Дневник памяти» может стать ежегодной традицией
«Я был зол»: Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на ЧМ
Новые правила МРТ: кому можно и нельзя делать, как пройти бесплатно
В России начнут изготавливать кожаные сумки по новым стандартам
У побережья Крыма за день произошло почти 20 землетрясений
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.