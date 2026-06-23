Торнадо в Свердловской области: разрушения, пострадавшие, что известно

Мощный торнадо прошелся по Свердловской области. Что известно о последствиях непогоды, правда ли, что смерчи могут стать частыми явлениями для Урала?

Что известно о торнадо в Свердловской области и его последствиях

Еще вечером 22 июня глава Кушвы, города в Свердловской области, где, по информации местных СМИ, произошел торнадо, сообщил о повреждениях инфраструктуры.

«Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», — написал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в соцсети «ВКонтакте».

В городе объявлен режим повышенной готовности, задействованы экстренные и коммунальные службы. За медицинской помощью обратились 15 человек.

По данным регионального управления МЧС, сильный ветер повалил деревья и опоры линий электропередач, сорвал крыши более чем 60 зданий и повредил семь автомобилей. Без электричества остались свыше 4 тыс. частных домов.

Глава Свердловской области Денис Паслер распорядился главам районов, пострадавших от стихийного бедствия, срочно устранить последствия, информирует департамент информационной политики области.

«Глава региона поручил главам пострадавших территорий оперативно ликвидировать последствия прохождения грозового фронта и сильного ветра», — говорится в сообщении.

Для пострадавших от урагана в Кушве был организован пункт временного размещения. Он находится по адресу: ул. Фадеевых, дом 37, на 15 человек.

«Организован подвоз питьевой воды и санитарно-гигиенических принадлежностей», — рассказал Слепухин.

Ночью 23 июня департамент информационной политики региона заявил, что почти 100 домов пострадали во время смерча. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток.

«По информации администрации города, пострадало 97 домов», — уточнили в департаменте.

Станут ли торнадо образовываться на Урале чаще

Смерчи, подобные тем, что наблюдались в Кушве Свердловской области, могут стать более частыми на Урале из-за изменения климата, сообщил Константин Грибанов, ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета. Синоптик отметил, что торнадо могут возникнуть в регионах, где это явление раньше считалось редким, в результате глобального потепления.

«В Кушве сегодня прошел смерч (его называют торнадо чаще над морем или другой водой). Для Свердловской области это пока не обычное явление, но может им стать из-за потепления климата», — рассказал Грибанов.

При этом екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин заявил, что торнадо на Урале отмечаются практически каждый год, их вероятность можно просчитать заранее.

«(Торнадо. — NEWS.ru) — явление не очень обычное, но на Урале отмечается практически каждый год», — сообщил Пулин

Он отметил, что вероятность его появления можно рассчитать, и для сегодняшнего дня эта вероятность была высокая.

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