Жуткое пекло — невиданные +34 и ни капли дождя: погода в России 22–28 июня

В столичном регионе небольшое потепление пойдет на убыль, в Поволжье и на Кавказе пройдут ливни. В Сибирь и на Урал пришла 30-градусная жара, однако кое-где на этом фоне не исключены и заморозки. С прогнозом погоды в РФ на неделе с 22 по 28 июня NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода 22–28 июня ожидается в Москве и соседних областях

В Москве и области 22 июня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью температура от +10 до +15 градусов, на востоке Подмосковья местами похолодает до +7, днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

Во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 9–14 градусов, днем — в диапазоне от +20 до +25. В среду вновь начнутся дожди, в ночное время термометры покажут от +8 до +13, в дневные — 18–23 градуса. До конца рабочей недели днем в столичном регионе 15–20 градусов, по ночам — от +10 до +15.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях дожди, в начале недели днем потеплеет до +27, ночью не ниже +10. К середине периода станет прохладнее: 18–24 градуса в дневное время и 8–13 по ночам.

В Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Курской, Брянской, Калужской и Белгородской областях преобладающая температура днем от +22 до +28, по ночам в понедельник минимум — до +10, во вторник — до +12, в среду — до +9. Осадки ожидаются на протяжении всего периода, наиболее существенные в понедельник.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода на неделе будет в Петербурге и на северо-западе РФ

В Петербурге, Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Мурманской областях местами дожди, в среду преимущественно без осадков. Ночные температуры будут снижаться: если в понедельник здесь ожидается 10–16 градусов, то в среду — 7–12. Днем 22 июня преобладающая температура — 20–25 градусов, во второй половине недели — 17–22 и ниже.

В Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях дожди и тоже постепенное похолодание. В понедельник днем 20–25 градусов, ночью — 9–14, к среде столбики термометров опустятся соответственно до 12–17 и 6–11 градусов. Местами ожидается высокая пожарная опасность.

К каким сюрпризам погоды готовиться в Поволжье и на юге европейской части

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях дожди и небольшие колебания температуры с понижением к середине недели. Днем в диапазоне от +18 до +26 градусов, по ночам — от +10 до +18.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областях неделя начнется с непогоды. В понедельник здесь ожидаются сильные дожди, грозы, местами град. Осадки продолжатся и в последующие сутки. Преобладающая температура по ночам — в диапазоне от +11 до +17, в дневное время — 20–26 градусов.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях также ожидается ненастная неделя. В понедельник ливни, грозы и град будут сопровождаться сильным ветром до 23 метров в секунду. В то же время в отдельных районах сохранится высокая пожарная опасность. Температура воздуха по ночам от +12 до +20, днем — от +25 до +32 градусов.

В Адыгее, на Кубани, в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье в понедельник дожди с грозами, местами сильные, и ветер до 25 метров в секунду. Во вторник преимущественно без осадков, в среду вновь пойдут дожди. Температура воздуха по ночам от +13 до +20, днем — от +24 до +31 градуса.

Краснодарский край, Россия Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Какая погода ожидается 22–28 июня на Урале и в Сибири

На Ямале и в ХМАО местами дожди, преобладающая температура по ночам от +9 до +17, днем — от +20 до +30. Наиболее жаркая погода ожидается в среду, в отдельных районах на востоке Ханты-Мансийского автономного округа сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях неделя выдастся теплой и дождливой, с грозами и ливнями. Преобладающая температура в дневное время составит 24–31 градус, по ночам — от +13 до +19.

В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях местами небольшие дожди при весьма жаркой погоде. По ночам столбики термометров покажут 12–18 градусов, днем — от +27 до +34. Практически повсеместно в этих регионах объявлена высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Тыве, Хакасии, Республике Алтай, на юге Красноярского края, в Кемеровской и Иркутской областях дожди, местами сильные. Преобладающая температура — от +5 до +13 градусов по ночам, днем в понедельник 19–24, а к среде потеплеет до 25–30. При этом 22 июня в Иркутской области местами в ночные и утренние часы возможны заморозки до –2 градусов. На западе Тывы, в центре Красноярья, на севере Иркутской области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере Красноярского края местами возможны дожди. По ночам от +5 до +12 градусов, днем — в диапазоне от +17 до +26 с тенденцией к росту к середине недели.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что будет с погодой 22–28 июня на Дальнем Востоке

В южных районах Бурятии в начале недели прохладно — в ночные часы в понедельник 5–9 градусов, днем от +13 до +15, к середине периода потеплеет до 26–28 градусов. На севере при этом температурный фон выше, в отдельные дни до +31 градуса. Временами небольшие дожди.

В Забайкалье днем от +18 до +26 градусов, по ночам — в диапазоне от +7 до +14. Временами небольшие дожди.

В Якутии преобладающая температура ночью в начале недели 9–14 градусов, со среды — 6–11. В дневное время в понедельник местами до +27, в середине недели — не выше +21. На севере республики по ночам до нуля градусов, днем от +8 до +15. Осадки пройдут местами в виде дождей. В отдельных районах высокая пожарная опасность.

На Чукотке преимущественно без осадков, небольшие дожди возможны в среду. По ночам от +3 до +11 градусов, днем — в диапазоне от +14 до +21 с тенденцией к потеплению к середине недели. Местами высокая пожарная опасность.

В Магаданской области, на севере Хабаровского края и на Камчатке преобладающая ночная температура 4–10 градусов, дневная — 12–19. Дожди возможны местами.

На юге Хабаровского края, в Еврейской автономной и Амурской областях по ночам от +7 до +13 градусов, в дневные часы — 20–28. Наиболее теплая погода ожидается 24 июня. Дожди ожидаются во вторник и среду, в понедельник они пройдут местами.

В Приморском крае и на Сахалине в отдельных районах дожди, наиболее интенсивные в среду. По ночам 7–12 градусов, днем — от +15 до +23.

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