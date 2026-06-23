Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 02:48

На Камчатке начались поиски рыбаков с перевернувшейся лодки

МЧС: спасатели на вертолете Ми-8 начали поиски рыбаков с перевернувшегося катера

Вертолет Ми-8 Вертолет Ми-8 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вертолет Ми-8 МЧС России был направлен на поиски трех рыбаков, чья лодка перевернулась на Камчатке, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. По предварительной информации, инцидент произошел в Авачинском заливе.

Трое мужчин отправились на рыбалку, после чего один из них вышел на связь с супругой и сообщил о переворачивании катера. Женщина затем обратилась в службы экстренного реагирования. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня.

С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация, что прогулочный катер, на борту которого находились четыре человека в состоянии алкогольного опьянения, затонул в Москве-реке. Инцидент произошел в канале имени Москвы в районе Старбеево, между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом. Катер зацепил проходящий мимо теплоход.

До этого стало известно, что частный катер с двумя пассажирами перевернулся и затонул в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области. Трагедия произошла в ночь на 7 июня в районе поселка Ершова примерно в четырех километрах от береговой линии.

Регионы
Камчатка
МЧС
рыбаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия в ООН заявила о сохранении стратегической инициативы в зоне СВО
ВС РФ усилили давление у одного из ключевых населенных пунктов в зоне СВО
Зеленский заигрался в нацизм: отвечать придется не только перед Польшей
Двое немцев пытались попасть в Россию с купленными водительскими правами
На Камчатке начались поиски рыбаков с перевернувшейся лодки
Шоу «Дневник памяти» может стать ежегодной традицией
«Я был зол»: Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на ЧМ
Новые правила МРТ: кому можно и нельзя делать, как пройти бесплатно
В России начнут изготавливать кожаные сумки по новым стандартам
У побережья Крыма за день произошло почти 20 землетрясений
«Время пришло»: в словах Медведева нашли таинственное послание Киеву
Как правильно пользоваться контактными линзами, чтобы не повредить глаза
В ВОЗ озвучили, какие страны находятся в зоне риска Эболы
Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия в России за два года
Лучшие роли, смерть жены, письмо Путину: как жил и умер Михаил Ножкин
Матч Франции и Ирака на чемпионате мира по футболу сорвала гроза
Такер Карлсон признался, что изменил свои политические предпочтения
Ушла из-за побоев, а муж упек за решетку: как беременную отправили в СИЗО
Глобальное потепление повлияет на появление смерчей на Урале
«Со слезами»: в Британии рассказали о реакции Зеленского на уход Стармера
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.