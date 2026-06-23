На Камчатке начались поиски рыбаков с перевернувшейся лодки МЧС: спасатели на вертолете Ми-8 начали поиски рыбаков с перевернувшегося катера

Вертолет Ми-8 МЧС России был направлен на поиски трех рыбаков, чья лодка перевернулась на Камчатке, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. По предварительной информации, инцидент произошел в Авачинском заливе.

Трое мужчин отправились на рыбалку, после чего один из них вышел на связь с супругой и сообщил о переворачивании катера. Женщина затем обратилась в службы экстренного реагирования. Информация о происшествии поступила в службу «112» ночью 23 июня.

С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация, что прогулочный катер, на борту которого находились четыре человека в состоянии алкогольного опьянения, затонул в Москве-реке. Инцидент произошел в канале имени Москвы в районе Старбеево, между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом. Катер зацепил проходящий мимо теплоход.

До этого стало известно, что частный катер с двумя пассажирами перевернулся и затонул в акватории Усть-Илимского водохранилища в Иркутской области. Трагедия произошла в ночь на 7 июня в районе поселка Ершова примерно в четырех километрах от береговой линии.