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23 июня 2026 в 02:40

«Я был зол»: Месси прокомментировал свой бомбардирский рекорд на ЧМ

Месси больше обрадовал выход Аргентины в плей-офф ЧМ, чем личный рекорд

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выразил радость из-за выхода своей команды в следующую стадию чемпионата мира, заявил сам футболист в беседе с газетой Ole. По словам спортсмена, этот факт обрадовал его больше, чем собственный бомбардирский рекорд.

Месси стал рекордсменом по числу голов на мировых первенствах. По этому показателю он превзошел немецкого нападающего Мирослава Клозе.

Я был зол из-за пенальти, потому что промахнулся, и мой удар был ужасным, но, к счастью, нам удалось переломить ход игры и выйти вперед. Все произошло поистине захватывающе. <...> Я доволен результатом, а также игрой и стараниями команды, — сказал Месси.

Он также отметил, что матч был напряженным и упорным. Ему не удалось реализовать пенальти, однако, вероятно, это и повлияло на то, что Месси со злости забил сразу два гола.

На вопрос о лучшем голе на чемпионатах мира футболист ответил, что устал и ему трудно думать. Однако позже он подчеркнул, что команда получает удовольствие от совместной работы и общения.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины одержала победу над Австрией со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф. Оба мяча забил Лионель Месси — на 38-й и 90+5-й минутах, при этом на 9-й минуте он не реализовал пенальти.

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