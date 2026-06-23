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23 июня 2026 в 03:00

Двое немцев пытались попасть в Россию с купленными водительскими правами

Двое граждан Германии пытались проехать из Польши в РФ с фальшивыми документами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польская пограничная стража задержала двух граждан Германии, пытавшихся проехать из Польши в Калининградскую область с поддельными водительскими удостоверениями. Инциденты произошли 19 и 20 июня на двух разных пограничных переходах.

19 июня сотрудники КПП «Безледы — Багратионовск» задержали 35-летнюю женщину, купившую водительские права через интернет. Днем позже в КПП «Гжехотки — Мамоново» был задержан 38-летний мужчина с поддельным итальянским удостоверением», — сообщила стража.

Оба нарушителя признали вину и были оштрафованы. После уплаты штрафа они продолжили путь в Россию, но уже в качестве пассажиров, а не водителей.

До этого стало известно, что в День России у пункта пропуска в Ивангороде Ленинградской области образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Трансляция с камер наблюдения на контрольно-пропускном пункте демонстрировала, что очередь выстроилась со стороны эстонского города Нарвы.

Ранее украинские пограничники открыли стрельбу по мужчине, который пытался покинуть страну на параплане. Официальных комментариев от Госпогранслужбы Украины пока не поступало. Аналогично оценку ситуации не давали и сотрудники других правоохранительных органов. Также неизвестно, удалось ли мужчине пересечь границу.

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