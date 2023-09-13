Опубликованы кадры пожара в Севастополе после атаки ВСУ

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Появились кадры пожара после второй за ночь атаки ВСУ на Севастополь. Фото и видео выкладывают в соцсетях очевидцы инцидента.

На многих кадрах видно виден густой черный дым, который тянется к небу и зарево пожара.

Ранее жители Севастополя снова сообщили о звуках взрыва. По данным очевидцев, дым после прошлой атаки по-прежнему виден в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, который находится в Килен-бухте и занимается ремонтом кораблей и судов Военно-морских сил. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Этой ночью Вооруженные силы Украины уже попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сработала система противовоздушной обороны. В районе Килен-балки начался пожар не на гражданском объекте. Глава региона отметил, что по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.

На месте работают спецслужбы. Возгоранию присвоен четвертый класс. Глава Севастополя также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки, отметил он.