Baza: двое погибли при ударе ВСУ по заводу в Севастополе

Фото: Виктория Суконникова/ТАСС

Последствия обстрела Севастополя

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что в результате ударов ВСУ по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе погибли два человека. По информации канала, оба умерших были работниками предприятия. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, всего в результате нападения ВСУ пострадали 26 человек. Также источник канала рассказал, что в ходе атаки были повреждены большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». Утверждается, что оба судна находились на ремонте в стенах предприятия.

О ракетной атаке на Севастополь ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. По его словам, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Минобороны России информацию не комментировало.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя.