Массовые удары по Донецку и Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 11 сентября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух сбитых беспилотниках в Яковлевском городском округе. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили более 200 снарядов разного типа по территории республики. Также под удары украинских военных попали населенные пункты Херсонской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Министерство обороны России заявило, что в ночь на понедельник, 11 сентября, была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа по объектам Белгородской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили два дрона в небе над регионом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что беспилотники были сбиты в Яковлевском городском округе. Фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. В результате инцидента пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Гладков рассказал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Щетиновка в Белгородском районе. По его словам, в поселке Новосадовом с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селе Красный Хутор — три взрывных устройства. В селе Крутой Лог сбит украинский беспилотник. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Губернатор сообщил, что в Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок. Всего зафиксировано девять прилетов, обошлось без последствий. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущен один минометный снаряд, по селу Долгому — четыре, по селу Новопетровка — семь минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе ВСУ обстреляли из миномета и гранатомета окраину хутора Старого — установлено 34 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраине хутора Киселев выпущен один минометный снаряд. Пострадавших нет. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, сейчас ЛЭП восстановлена.

В Грайворонском городском округе по окраине хутора Байрак выпущено семь минометных снарядов, по окраине села Дроновка — три, по окраине села Безымено — 12 минометных снарядов. Также на окраине Безымено украинские войска сбросили одно самодельное взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

«В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий, — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в Шебекинском городском округе в поселке Красное сбит БПЛА самолетного типа. По селу Середа выпущено девять минометных снарядов, по селам Белянка и Терезовка — по 12, по селу Новая Таволжанка — 7 минометных снарядов, по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — 4 гранатометных выстрела. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреляли ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили более 200 снарядов разного типа по территории республики. Он отметил, что в результате удара украинских войск пострадали три жителя Макеевки и Александровки. ВСУ также обстреляли несколько районов Донецка и Горловки. В результате урон нанесен 17 домам в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, а также четырем объектам гражданской инфраструктуры в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы и центральной части Горловки.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что утром 11 сентября ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за час 42 снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Информация о пострадавших не сообщается.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что командование ВСУ перебросило резервы войск и тяжелую технику под Авдеевку. По его словам, украинские военные готовятся к наступлению на Донецком направлении в зоне СВО. Гагин отметил, что украинские военные нарастили удары дронами по жилым населенным пунктам вблизи Донецка и Ясиноватой.

Куда попали снаряды при обстрелах Херсонской области

В Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа сообщили, что утром 11 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, в результате чего в городе прекращено электроснабжение. Жертв и пострадавших нет. На данный момент в городе прекращено электроснабжение. В администрации уточнили, что около 01:00 во время обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В результате в здании выбиты окна, повреждены крыша и автомобильные боксы. По данным администрации, еще один снаряд прилетел в здание скорой помощи.

Фото: МО Украины

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона сообщил, что за ночь ВСУ выпустили по Алёшкам и другим населенным пунктам Херсонской области 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

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