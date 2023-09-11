Белгородские власти сообщили о последствиях атаки беспилотников Гладков: пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Белгородской области нет

В результате уничтожения беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, фрагменты одного из аппаратов упаи на проезжую часть рядом с частным домом.

В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, - написал Гладков.

Он также добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том. что в ночь на 11 сентября в небе над Белгородской областью была пресечена очередная попытка атаки на российские объекты со стороны ВСУ. В результате дежурным средствам ПВО удалось сбить два беспилотных аппарата.