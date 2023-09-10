Над Белгородской областью сбит БПЛА самолетного типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Системы российской ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, одна из деталей дрона упала на территорию частного дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

Министерство обороны РФ подтвердило эту информацию. По его данным, дрон был сбит дежурными средствами ПВО около 14:00 мск.

10 сентября около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, — сообщили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны сообщило о ликвидации трех военных катеров производства США в акватории Черного моря. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября северо-восточнее острова Змеиный. По данным ведомства, катера с десантными группами Вооруженных сил Украины уничтожила российская авиация.

Также сообщалось, что в ночь на 10 сентября в небе над Крымом силами противовоздушной обороны было сбито восемь беспилотников. По информации Министерства обороны, никто не пострадал. Сведений о разрушениях также не поступало.