Два беспилотника ВСУ сбили в небе над Белгородской областью Минобороны РФ: средства ПВО сбили два БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные в небе над Белгородом пресекли очередную попытку воздушной атаки со стороны Украины, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что средства ПВО в ночь на 11 сентября сумели сбить два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

11 сентября около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило, что российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском. Два БПЛА уничтожены в воздухе, один посажен с помощью систем РЭБ.

Также стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский беспилотник в селе Сомово Орловской области. Никто не пострадал.

Кроме того, российские военные предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотников объекты на территории Крыма. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены восемь БПЛА.