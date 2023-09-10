Средства РЭБ нейтрализовали беспилотник в Орловской области

Фото: МО РФ

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский беспилотник в селе Сомово Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Никто не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено, работают спецслужбы.

В районе с. Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. <...> Никто не пострадал, никакой опасности для жителей региона нет, ситуация под контролем, — говорится в сообщении.

Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило, что российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском. Два БПЛА уничтожены в воздухе, один посажен с помощью систем РЭБ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.

Примерно за час до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью дрона попытались атаковать промышленный объект в городе, в результате чего загорелось административное здание.