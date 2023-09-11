Власти Запорожья рассказали о новых победах над танками Challenger 2 ВСУ Балицкий: в Запорожской области подбито более двух танков Challenger 2 ВСУ

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

На линии фронта в Запорожской области подбито уже более двух британских танков Challenger 2, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий. При этом он подчеркнул, что наиболее правильным было бы, если бы о произошедшем рассказали сами военные.

По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные, — сказал Балицкий.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе проведения спецоперации уничтожили два танка Challenger 2, которые были переданы Украине в качестве военной помощи. Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что поражение западной техники в ходе СВО стало «плохим маркетингом» для боевых машин стран НАТО и «отличной рекламой» российского оружия. В связи с этим официальный Лондон отказывается поставлять Киеву новые танки.

Как заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, наиболее уязвимым местом у британского танка Challenger 2 является его днище. По его словам, при наезде на мину оно может разорваться. Такая поломка может привести к полной или частичной неисправности техники.