В США назвали уничтожение танка Challenger 2 отличной рекламой оружия ВС РФ Журналист из США Хинкл: властям Британии не понравилось уничтожение Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Властям Великобритании не понравилось уничтожение российскими военными танка Challenger 2, который был передан Украине, заявил в своем блоге на YouTube американский журналист Джексон Хинкл. Он отметил, что поражение западной техники в ходе СВО является «плохим маркетингом» для боевых машин НАТО и «отличной рекламой» оружия ВС РФ.

Не думаю, что Соединенному Королевству понравился тот факт, что Россия вывела из строя эти танки, — заявил Хинкл.

Журналист также подчеркнул, что британские власти отказываются поставлять Украине новые танки Challenger 2 взамен побитых, поскольку Киев уже получил 14 боевых единиц и, возможно, Лондон сам испытывает нехватку в них.

Ранее глава британского Генштаба Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, когда наблюдал за уничтожением Challenger 2 в зоне проведения спецоперации. Он не исключил, что прежде «мог быть на этом танке». Офицер добавил, что военные ВС Великобритании испытывают глубокую привязанность к своей технике. По данным Минобороны РФ на конец августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более семи тысяч единиц вооружения, включая западные танки и БМП.