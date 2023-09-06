Названо самое уязвимое место британского танка Challenger 2 Военэксперт Кнутов: самое уязвимое место в танке Challenger 2 — его днище

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Танк Challenger 2

Наиболее уязвимым местом у британского танка Challenger 2 является его днище, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, при наезде на мину у танка может разорвать днище. Такая поломка может привести к полной или частичной неисправности техники.

Их уязвимость связана и с днищем, то есть минные поля, на которые натыкаются западные танки, — это также эффективное средство. Они часто пробивают днище, тем самым уничтожая экипаж и выводя из строя танк, возможно и полное разрушение этой машины, — сказал Кнутов.

Кроме этого он отметил, что любой танк западного производства, поступающий на вооружение украинской армии, уязвим перед российскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), как новейшими, так и советскими. По словам военного эксперта, также с уничтожением танков отлично справляются FPV-дроны. Он подчеркнул, что ни один из западных танков не имеет защиты сверху.

5 сентября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные впервые ликвидировали танк британского производства Challenger 2 в ходе военной операции на Украине. Как утверждается, машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Сети появились кадры с подбитым танком.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что ВСУ бросили в бой ранее не применявшиеся британские танки Challenger 2 от безысходности. Эксперт объяснил, что трехмесячное контрнаступление не принесло Киеву никаких результатов.