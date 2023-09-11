Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ Минобороны показало пуск крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало на видео пуск ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Западного военного округа по хорошо замаскированному командному пункту ВСУ. Для такой цели была выбрана наиболее эффективная крылатая ракета.

На кадрах видно, как «Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Ему предстоит ударить по командному пункту, в который, как указала разведка, в одно и то же время каждый день приезжают высшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Далее можно наблюдать подготовительные действия экипажа и старт ракеты. После пуска «Искандер» покидает стартовую позицию. Комплекс отправляется в укрытие под специальной маскировочной сетью, нейтрализующей радиоволны, что позволяет делать установку невидимой для противника.

Командир стартовой батареи по имени Константин, пояснил, что комплекс способен поражать цели, которые находятся в десятках, а порой и в сотнях километров вглубь обороны ВСУ.

Позиции целесообразно сразу менять после проведения пуска. В кротчайшее время происходит оставление стартовой позиции. Чем быстрее, тем безопаснее. Несомненно, мы прорабатываем несколько вариантов для отхода, для оставления позиций, — раскрыл тонкости работы экипажа командир.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. По его словам, объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии.