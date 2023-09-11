Дроны ВСУ пытались атаковать Белгород: новости СВО на утро 11 сентября

Фото: МО Украины

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на понедельник, 11 сентября, была пресечена новая попытка Украины совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа по объектам Белгородской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили два дрона в небе над регионом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что беспилотники были сбиты в Яковлевском городском округе. Фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. В результате инцидента пострадавших нет.

Российские артиллеристы, представляющие группировку «Восток», сорвали попытку Вооруженных сил Украины перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, заявил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов. Он отметил, что ВС РФ во время боестолкновения удалось сосредоточенным огнем уничтожить колонну вражеской техники с живой силой.

Четыре российских десантника взяли в плен 11 украинских военнослужащих на Запорожском направлении. На видео, снятом с квадрокоптера, видно, как бойцы ВДВ подошли к укрытию, где находилась группа украинских солдат, после чего бойцы ВСУ, не оказывая сопротивления, вышли с поднятыми руками.

В ночь на 11 сентября в Кривом Роге прогремела серия мощных взрывов. До этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучали в Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на передовой российские военные подбили уже больше двух британских танков Challenger 2. При этом политик подчеркнул, наиболее правильным было бы, если бы о произошедшем рассказали сами военные.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские силы оставили ржаветь на поле боя в Запорожье подбитые британские танки Challenger 2. Он добавил, что бойцы ВСУ из-за веса боевых машин не могут их «оттянуть в тыл».

Фото: МО Украины

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили более 200 снарядов разного типа по территории ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он отметил, что в результате удара украинских войск пострадали три жителя Макеевки и Александровки. ВСУ также обстреляли несколько районов Донецка и Горловки.

Администрация Мелитополя сообщила, что вечером 10 сентября в городе прогремел взрыв. Власти подчеркнули, что сработали системы противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить американские дальнобойные ракеты ATACMS осенью 2023 года. Украинский лидер сообщил о планах в ближайшее время обсудить данный вопрос с американским коллегой Джо Байденом.

Глава государства также заявил, что начал сомневаться в искренности некоторых западных союзников Киева. Зеленский опасается, что в скором времени стране придется перейти на полностью милитаризированную экономику.

Правоохранительные органы ЛНР обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами в одном из районов республики. По данным военной комендатуры, содержимое тайника могло предназначаться для совершения терактов в регионе. В тайнике были найдены одноразовые гранатометы РПГ-18 («Муха»), РПГ-22 («Нетто») и РПГ-26 («Аглень»), а также десятки тысяч патронов различного калибра.

Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 уже этой зимой, заявили в военных кругах страны. Там отметили, что к февралю 2024 года Киев рассчитывает получить профессиональную группу из более чем 10 летчиков, прошедших подготовку на Западе.

Российские войска уничтожат любое западное оружие, которое будет поставлено на Украину, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он напомнил, что недавно ВС России без колебаний поразили зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве. Поставленные ВСУ танки или истребители F-16, по его словам, ждет такая же судьба.

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