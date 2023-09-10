Украинские войска уйдут в оборону: новости СВО на вечер 10 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Наступательный потенциал ВСУ уже через месяц будет полностью израсходован, после чего украинские подразделения перейдут в оборону, считает военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, дело не только в наступлении холодов, о которых Киев предупредил глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщивший, что у ВСУ есть еще 30--45 дней для активного контрнаступления.

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Донецком, Запорожском, Южно-Донецком, Краснолиманском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 575 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, гаубицы М198, М119 и М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, три гаубицы Д-30, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну «Акацию». Средствами ПВО и РЭБ за сутки было уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Морская авиация уничтожила в акватории Черного моря три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами Сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих.

В Запорожской области в районе населенного пункта Лукашево на вскрытой средствами разведки позиции уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В Харьковской области в районе Волчанских Хуторов ликвидировали склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ.

Украинский дрон сбили над Белгородской областью, по данным Минобороны РФ, около 14:00 БПЛА был обнаружен и уничтожен средствами ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор рассказал, что один из фрагментов сбитого беспилотника упал в огород на территории частого домовладения.

Беспилотник ВСУ нейтрализовали в Орловской области, как сообщили в пресс-службе правительства региона, дрон подавили средствами РЭБ в районе села Сомово. Местные власти заявили, что никто не пострадал.

Украинский дрон уничтожил избирательный участок в Запорожской области, рассказал замглавы ЦИК России Николай Булаев. По его словам, беспилотник атаковал участок в третьем часу ночи, когда никого из членов комиссии там уже не было. Булаев считает, что целью было запугать людей, чтобы они не вышли на работу.

Польша не претендует на свои бывшие земли на территории нынешней Украины, заверил польский посол Бартош Цихоцкий. По его словам, Европа помнит о своих корнях, но пришла к пониманию того, что культурное наследие — это не то же самое, что территория государства. Ни поляки, ни украинцы, ни белорусы не считают что-либо «своим», если оно когда-то им принадлежало, считает Цихоцкий, который стал единственным европейским послом, оставшимся в Киеве в феврале - марте 2022 года.

В России могут возобновить производство танков Т-80, рассказал глава Уралвагонзавода Александр Потапов, отметивший, что боевая машина показывает высокую эффективность в зоне СВО. По словам Потапова, сейчас этот вопрос обсуждают с Минпромторгом, поскольку такая задача требует новых мощностей.

Главным преимуществом танка Т-80 является скорость его хода, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, это очень быстрые танки, поскольку у них газотурбинные двигатели, как у американских Abrams, при этом Т-80 работают на бензине, поэтому на морозе их легче завести, в отличие от машин на дизеле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Т-80У

Осень станет «сезоном разочарований» для ВСУ, уверен замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, результаты контрнаступления таковы, что даже мелкие успехи украинской армии Киев пытается преподносить как крупные победы, и «ползучее» наступление тоже не улучшило положение противника.

ВСУ не смогут наступать зимой, вопреки ожиданиям главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, куда более вероятно российское наступление, как было прошлой зимой, когда шли бои под Артемовском. Дандыкин считает, что ВС РФ покажут успехи и осенью.

Переломный момент в СВО должен наступить до конца 2023 года, заявил военкор Андрей Руденко, комментируя слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что конфликт не будет продолжительным. По мнению Руденко, следующий год станет последним для нынешнего политического режима на Украине.

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