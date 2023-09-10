Военкор рассказал, когда ВСУ растратят потенциал и уйдут в оборону Военкор Коц: ВСУ растратят потенциал и уйдут в оборону через месяц

Фото: МО Украины

Через месяц наступательный потенциал Вооруженных сил Украины будет полностью израсходован, поэтому стоит ожидать, что к этому времени ВСУ начнут уходить в режим обороны, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал заявление главы Комитета начальников штабов США Марка Милли. Он предупредил Украину, что до наступления холодов осталось 30-45 дней.

Дело, конечно, не столько в погоде. Просто через месяц наступательный потенциал Украины будет окончательно исчерпан. И Киев уйдет в оборону, — объяснил Коц.

Милли также напомнил ВСУ, что изменение погоды создаст определенные трудности в маневрировании. Кроме того, он признал, что наступление Украины идет медленнее, чем ожидалось.

Ранее Коц заявил, что нового пакета военной помощи для Украины от США хватит примерно на 10 дней. Он напомнил, что ежедневно у ВСУ уходит порядка $100 млн на продолжение боевых действий. Вашингтон же предоставил Украине $1 млрд.

Кроме того, стоит понимать, что не все эти средства уйдут на закупку бронетехники и другого вооружения. По словам военного корреспондента, значительную часть придется потратить на поддержку долгосрочных военных потребностей.