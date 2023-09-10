Названо главное преимущество танка T-80 Военный эксперт Прохватилов: преимущество Т-80 — его газотурбинный двигатель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80 на полигоне

Главное преимущество российского танка Т-80 является его скорость хода, поскольку эти машины обладают газотурбинными двигателями, заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Т-80 работают на бензине, из-за чего его легко завести на морозе, пояснил он. У других же танков, кроме «Арматы» и Т-80, достаточно слабый задний ход, добавил эксперт.

Прохватилов рассказал, что в своем время Т-80 называли реактивными танками Ла-Манша, потому что в советское время это были танки прорыва.

У них газотурбинные двигатели, как у американских Abrams. Когда мотор работает, он похож на звук реактивного самолета. <...> Это быстрые танки и у них очень хороший быстрый задний ход. <...> Дизель на морозе сложнее завести, а Т-80 на бензине работают. Такие танки легко заводятся, — сказал он.

Гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов ранее заявил о подготовке в России к возобновлению производства Т-80. По его словам, техника показывает высокую эффективность в зоне СВО. Предприятие активно прорабатывает вопросы запуска производства этих боевых машин с Министерством промышленности и торговли, поскольку такая задача требует новых мощностей, уточнил он.

Ранее на вооружение российской армии поступили новые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ». По словам военкора Евгения Поддубного, их начали выпускать серийно. Комплекс может быть интегрирован в систему любой ПВО.