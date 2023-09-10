В России возобновят производство танков Т-80: кадры боевой машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80 на полигоне

В России планируют возобновить производство танков Т-80. Об этом рассказал гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов. Он подчеркнул, что техника показывает высокую эффективность в зоне СВО. По словам Потапова, сейчас предприятие активно прорабатывает вопросы запуска производства этих боевых машин с Министерством промышленности и торговли, поскольку такая задача требует новых мощностей.

На вооружение СССР танк Т-80 был принят в 1976 году. Он стал первым в мире серийным танком с газотурбинной силовой установкой и первым в мире основным танком с противоснарядной динамической защитой.

Как рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, Т-80 называли «реактивными танками Ла-Манша». Из-за газотурбинного двигателя звук их мотора напоминает звук реактивного самолета. По его словам, эти машины быстрые, в частности, у них очень быстрый задний ход.

NEWS.ru собрал кадры танка Т-80.