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18 июля 2025 в 16:47

Озвучены впечатляющие объемы роста производства косметики в Москве

Заммэра Москвы Ликсутов: в столице на 74% выросло производство косметики

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Объемы производства косметической продукции московскими предприятиями за пять месяцев нынешнего года возросли более чем на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает заявление заместителя столичного градоначальника Максима Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики. По его словам, представителям отрасли была оказана поддержка со стороны города по поручению московского мэра Сергея Собянина.

Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в заявлении.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об уверенности властей России в грядущем росте объемов производства автомобилей в РФ со следующего года. По его словам, одобренная инициатива по локализации машин для такси призвана поддержать отечественных производителей.

Москва
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Максим Ликсутов
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Сергей Собянин
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