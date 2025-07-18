Озвучены впечатляющие объемы роста производства косметики в Москве

Объемы производства косметической продукции московскими предприятиями за пять месяцев нынешнего года возросли более чем на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает заявление заместителя столичного градоначальника Максима Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики. По его словам, представителям отрасли была оказана поддержка со стороны города по поручению московского мэра Сергея Собянина.

Компании увеличивают выпуск продукции, расширяют ассортимент и осваивают новые рынки сбыта. Так, с января по май 2025 года объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств выросли на 73,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — говорится в заявлении.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об уверенности властей России в грядущем росте объемов производства автомобилей в РФ со следующего года. По его словам, одобренная инициатива по локализации машин для такси призвана поддержать отечественных производителей.