Польский посол ответил на обвинения в планах аннексировать Украину Посол Польши Цихоцкий: Польша и Украина признают независимость друг друга

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа помнит о своих корнях, но различает культурное наследие и территорию государства, заявил польский посол Бартош Цихоцкий в ответ на обвинения, что Польша намерена аннексировать украинские земли. В разговоре с ВВС он заявил, что российским политикам не удается представить, как государства признали чужие границы.

Цихоцкий — единственный европейский посол, оставшийся в Киеве в феврале — марте 2022 года после начала боевых действий.

Я понимаю, что российские комментаторы и политики просто не могут себе представить, что государства, которые когда-то были одним организмом, а затем с претензиями и конфликтами, но определившие свои границы, согласились на независимость друг друга и признают эту договоренность основой мира. <...> Cейчас мы живем в Европе, которая помнит о своих корнях, но поняла, что культурное наследие — это не то же самое, что территория государства, — объяснил посол.

Цихоцкий сказал, что ни украинцы, ни поляки, ни белорусы не считают что-либо своим, потому что оно им когда-то принадлежало.

Он также коснулся острой в польско-украинских отношениях темы Волынской резни. Дипломат заявил, что речь идет не об извинениях Украины, а о правде и возможности для потомков убитых помолиться на их могилах.

Есть настоящие эмоции и настоящая боль — и с украинской стороны, и с польской. Есть и много невинных жертв-украинцев, погибших от рук поляков. Просто государства должны задуматься, как к этой проблеме подойти, — сказал он.

Существующие сейчас страны не несут ответственности за прошлое, а Украинская повстанческая армия (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не была официальным органом украинского государства, добавил Цихоцкий.

Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора».