Польша усилит военное присутствие на границе для «сдерживания агрессора» МО Польши нарастит военное присутствие на границе с Белоруссией

Фото: Rolf Kremming/dpa/Global Look Press

Польша намерена и дальше наращивать военное присутствие на границе с Белоруссией, передает РИА Новости слова министра национальной обороны республики Мариуша Блащака. На совещании с военными глава ведомства заявил, что таким образом Варшава рассчитывает «сдержать агрессора». Он также уточнил, что соответствующее решение является его личным.

Польские власти, польское правительство делает очень много для того, чтобы обеспечить безопасность. Но, как видно, провокации показывают, что необходимо еще большее усиление военного присутствия, чтобы сдержать агрессора, чтобы не допускать провокаций, — заявил Блащак.

Ранее о новых планах по охране границы также сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, они были разработаны после прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер». Также глава государства заявил, что страна усилит разведывательную деятельность.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках дестабилизировать восточный фланг НАТО. По его словам, бойцы переодеваются в нелегальных мигрантов и пытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.