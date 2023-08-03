Власти Литвы планируют усилить границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Правительство Литвы наметило новые планы охраны границы после прибытия бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, заявил президент страны Гитанас Науседа. По его словам, которые приводит РИА Новости, граница будет усилена военнослужащими Вооруженных сил Литвы. Кроме того, Литва усилит разведывательную деятельность. Науседа подчеркнул, что определенные меры были приняты сразу после попытки мятежа.

Как только начался мятеж «Вагнера» и стало известно, что есть планы передислоцировать бойцов «Вагнера» в Белоруссию, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, и, конечно, усилили свои силы разведки, — рассказал президент Литвы.

Присутствие бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии также вызывает обеспокоенность у властей Польши. По мнению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, «музыканты» намерены дестабилизировать восточный фланг НАТО. Для этого бойцы компании могут переодеться в мигрантов и проникнуть в Евросоюз, чтобы устраивать диверсионные акты. Власти республики намерены укрепить границу с Белоруссией, чтобы не допустить этого. Глава минобороны Польши уже подписал указ о повышении числа военнослужащих.