Премьер Польши обвинил ЧВК «Вагнер» в желании дестабилизировать НАТО

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» попытаются дестабилизировать восточный фланг НАТО, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого они переоденутся в мигрантов и попытаются проникнуть в страну для совершения диверсионных актов.

Они (бойцы ЧВК «Вагнер». — NEWS.ru) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО для того, чтобы на территории нашей страны проводить диверсионные акты, которые могут иметь очень драматические последствия, — рассказал Моравецкий.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что угроза ЧВК «Вагнер» стала одной из главных тем для обсуждения на встрече с Науседой. Страны НАТО готовы ответить на любые провокации с российской или белорусской стороны, подытожил он.

Как сообщалось ранее, министр обороны Польши приказал укрепить границу страны с Белоруссией. Такие меры были приняты после нарушения белорусскими вертолетами воздушного пространства республики. О приграничном инциденте Польша проинформировала руководство НАТО. В свою очередь в Белоруссии утверждают, что польскую сторону предупреждали о проводимых армией учениях.