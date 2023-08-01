Польша усилит армию на границе с Белоруссией после инцидента с вертолетами

Фото: shutterstock.com

Министр обороны Польши приказал увеличить присутствие войск на границе с Белоруссией, сообщили на официальном сайте военного ведомства Варшавы. Причиной названо нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства страны.

Министр обороны отдал приказ о повышении числа военнослужащих у границы, а также о мобилизации дополнительных сил и средств, включая боевые вертолеты, — указано в сообщении.

Уточняется, что белорусские власти заранее проинформировали Польшу о проведении учений.

Нарушение границы произошло в районе Беловежи на очень низкой высоте, что осложняет ее обнаружение радиолокационными системами, — говорится в сообщении.

Также в Министерстве обороны Польши отметили, что об этом инциденте было проинформировано руководство НАТО.

Ранее два военных вертолета Белоруссии были замечены в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно, сообщила польская радиостанция Zet.

МИД Польши назвал произошедшее недопустимым «элементом эскалации напряженности на границе» и призвал Белоруссию объясниться. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что боевые вертолеты пересекли границу с Польшей при маневрах с ЧВК «Вагнер».