Два белорусских вертолета нарушили границы Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два военных вертолета Белоруссии были замечены в районе Беловежья. Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь польской границы, развернулись и полетели обратно, сообщила польская радиостанция Zet.

МИД Польши назвал произошедшее недопустимым «элементом эскалации напряженности на границе» и призвал Белоруссию объясниться. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что боевые вертолеты пересекли границу с Польшей при маневрах с ЧВК «Вагнер».

В связи с инцидентом в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский, сообщается на сайте ведомства.

В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии, — сказано в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании оставить бойцов ЧВК «Вагнер» служить по контракту в вооруженных силах страны. Как заявил глава государства, их опыт может быть в основе новой контрактной армии, которая позволит снизить нагрузку на бюджет республики. Сейчас, по словам Лукашенко, в армии служат призывники, которые отправляются в запас через полгода.