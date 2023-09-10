«Зима будет наша»: военэксперт предрек провал украинского наступления Военэксперт Дандыкин усомнился в готовности ВСУ к зимнему контрнаступлению

Фото: МО РФ

ВСУ не смогут продолжать контрнаступление зимой, вопреки ожиданиям начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, зимой куда более вероятно российское наступление.

Мне кажется, говорить о зиме — это гипотетически. Несмотря на то, что они близки к нам по родству, зимой они не смогут наступать. Зимой, как правило, наступаем мы. Это было этой зимой, когда шли бои в районе Артемовска и наступали мы. Я думаю, эта зима будет наша, как, впрочем, и осень. Я думаю, эта зима будет наша, как впрочем и осень, — предположил Дандыкин.

Судьба контрнаступления ВСУ решается сейчас, полагает эксперт. По его словам, власти Украины «пускаются во все тяжкие», отправляя диверсантов и обстреливая приграничные регионы РФ, поскольку Киеву нужно «что-то говорить и показывать», в том числе своим западным союзникам.

В разведке принято молчать, а Буданов все время говорит. На мой взгляд, заявление Буданова рассчитано на внутреннюю и внешнюю публику, хотя на Западе уже начинают глубоко сомневаться в способностях Киева чего-то достигать, — заключил он.

Ранее Буданов заявил, что украинские военные продолжат наступление зимой, хотя признал, что наступать в холод, сырость и грязь будет сложнее. По словам главы ГУР, контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем он ожидал, а сложности создают минные поля и дроны-камикадзе.