Рогов рассказал о судьбе подбитых в Запорожской области танков Challenger 2 Рогов: подбитые танки Challenger 2 остались ржаветь на поле боя в Запорожье

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины оставили ржаветь на поле боя в Запорожской области подбитые британские танки Challenger 2, заявил РИА Новости председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные из-за веса боевых машин не могут их «оттянуть в тыл».

Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе проведения спецоперации уничтожили два танка Challenger 2, которые были переданы Украине в качестве военной помощи. Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что поражение западной техники в ходе СВО стало «плохим маркетингом» для боевых машин стран НАТО и «отличной рекламой» российского оружия. В связи с этим официальный Лондон отказывается поставлять Киеву новые танки.

Глава британского Генштаба также Патрик Сандерс признался, что испытал сильные эмоции, когда наблюдал за уничтожением Challenger 2 в зоне проведения спецоперации. Он не исключил, что прежде «мог быть на этом танке». Офицер добавил, что военные ВС Великобритании испытывают глубокую привязанность к своей технике.