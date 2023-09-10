В Мелитополе сообщили о звуках взрыва Администрация Мелитополя: в городе сработала система ПВО

Фото: МО РФ

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщила местная администрация в Telegram. По информации властей, сработала система ПВО.

В Мелитополе был слышен звук взрыва. Сработала система ПВО, город под надежной защитой, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область. Беспилотник самолетного типа был замечен в 08:30 утра. Дрон сбит дежурными силами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве. О пострадавших не сообщалось, последствия атаки выясняются оперативными службами.

До этого стало известно о ликвидации трех военных катеров производства США в акватории Черного моря. Инцидент произошел в ночь на 10 сентября северо-восточнее острова Змеиный. По данным ведомства, катера с десантными группами Вооруженных сил Украины уничтожила российская авиация.

Также сообщалось, что в ночь на 10 сентября в небе над Крымом силами противовоздушной обороны было сбито восемь беспилотников. По информации Министерства обороны, никто не пострадал. Сведений о разрушениях также не поступало. Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в северо-западном районе полуострова были сбиты три беспилотных аппарата. Сведений о пострадавших и возможных разрушениях при налетах дронов не поступало.