В Кривом Роге произошли взрывы ТСН: в Кривом Роге произошли взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мощные взрывы раздаются в Кривом Роге, сообщает телеканал ТСН. По его данным, взрывы в городе Днепропетровской области Украины происходят через час после объявления воздушной тревоги.

Кривой Рог — мощные взрывы... Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Кривом Роге, — отмечается в сообщении телеканала.

По данным официального ресурса Украины для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога. Также в ночь на 11 сентября сирены звучали в Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях. Власти предупредили население о ракетной угрозе.

В ночь на 10 сентября по меньшей мере шесть взрывов прозвучали в Киеве. Они прогремели в северной части столицы Украины в течение 40 минут. Была слышна работа ПВО. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент в Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. Также о работе ПВО сообщали власти Киевской области.

Ранее сообщалось, что 8 сентября украинские власти подтвердили прилет ракеты в одно из административных зданий в Кривом Роге. Отмечалось, что в строении находилось отделение местной полиции. По данным МВД Украины, погиб полицейский, из-под завалов достали троих человек, еще шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести.