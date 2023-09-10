Названо число снарядов, выпущенных за день со стороны ВСУ по ДНР Пушилин: ВСУ выпустили по ДНР за день более 200 снарядов

Фото: МО Украины

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в течение дня по ДНР со стороны Украины было выпущено более 200 различных снарядов. В своем Telegram-канале он уточнил, что в результате этого были ранены три человека — в Макеевке и Александровке.

По его словам, ВСУ наносили удары из РСЗО разных калибров, а также боеприпасами кассетного типа.

Сегодня в течение дня противник выпустил по территории республики более 200 различных боеприпасов. <...> Ранены три мирных жителя — в Макеевке и Александровке, — написал он.

Также урон нанесен 17 домам в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском районе Горловки, а также четырем объектам гражданской инфраструктуры в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы и центральной части Горловки.

Весной этого года Совет Безопасности ООН отказал омбудсмену ДНР в выступлении на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Россия предложила дать ей слово в качестве докладчика на заседании, инициированном западными странами.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что Москва считает лицемерием отказ СБ ООН заслушать доклад Морозовой. Дипломат обвинил представителей организации в наплевательском отношении к страданиям жителей ДНР.