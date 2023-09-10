В ЛНР нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами

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Крупный схрон с оружием и боеприпасами найден в одном из районов Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военной комендатуре региона. По его данным, содержимое тайника могло предназначаться для совершения терактов на территории республики.

Правоохранительными органами был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Предположительно, содержимое схрона было предназначено для проведения терактов в республике во время голосования. Саперы обследовали найденные боеприпасы, охрану периметра осуществляли сотрудники военной полиции, — сообщили в военной комендатуре.

По имеющим данным, часть найденных боеприпасов будет утилизирована, другая — передана российским военным. В схроне были обнаружены одноразовые гранатометы РПГ-18 («Муха»), РПГ-22 («Нетто») и РПГ-26 («Аглень»), а также десятки тысяч патронов различного калибра.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Запорожской области обнаружили ящик с оружием и боеприпасами в лесу недалеко от населенного пункта Андреевка. В ГУ МВД по региону сообщили, что в нем находились семь гранат, 13 противопехотных мин и два ручных гранатомета с зарядами.