В лесу в Запорожской области нашли ящик с гранатами и минами В лесу в Запорожской области нашли ящик с гранатами, минами и гранатометами

Фото: 85.мвд.рф

Полиция обнаружила деревянный ящик в лесу возле села Андреевка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В нем находилось семь гранат, 13 противопехотных мин и два ручных гранатомета с зарядами.

В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка оружия, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В августе полиция совместно со спецназом Росгвардии обнаружили два тайника с боеприпасами в населенных пунктах в ЛНР. Схроны были найдены в бывшей насосной станции в поселке Фрунзе и в лесополосе около села Обозного.

В первом тайнике были спрятаны 30 мин, 57 гранат и 192 патрона, второй содержал взрыватели к минам и ручной противотанковый гранатомет РПГ-78. Силовики уничтожили боеприпасы на месте, а гранатомет был направлен на исследование в региональный экспертно-криминалистический центр МВД.

Ранее стало известно, что в Херсонской области обнаружен оружейный тайник. В нем находились автомат АК-74М с четырьмя магазинами, 348 патронов, армейская разгрузка, а также гранаты РГД-5 и ВОГ-25П. Позднее на территории Запорожской области сотрудники силовых структур нашли схрон с оружием, стоящим на вооружении в странах НАТО. Кроме этого, правоохранительные органы предотвратили ряд диверсий в регионе.