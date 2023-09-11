Гагин: ВСУ перебрасывают резервы и тяжелую технику под Авдеевку

Фото: МО Украины

Командование ВСУ перебросило резервы войск и тяжелую технику под Авдеевку, заявил в беседе с ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, украинские военные готовятся к наступлению на Донецком направлении в зоне СВО.

Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на Донецком направлении, — сказал он.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что украинские военные стали активно стягивать силы к Артемовску с целью прорвать российскую оборону и взять город под свой контроль. Он отметил, что сейчас ВСУ необходимо показать значительные достижения на фронте и взятие Артемовска могло бы стать одним из них.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные пытаются изо всех сил атаковать позиции ВС России на Артемовском направлении в зоне СВО. По его словам, ВСУ несут колоссальные потери, российские военные не подпускают их к городу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждал, что украинские войска пытаются контратаковать на участке Клещеевка — Андреевка вблизи Артемовска. По его словам, борьба ведется за решающие высоты на флангах города.