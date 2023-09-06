Пушилин заявил, что ВСУ наступают на решающие высоты по флангам Артемовска Пушилин: ВСУ пытаются наступать на линии Клещеевка — Андреевка

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские войска пытаются контратаковать на участке Клещеевка — Андреевка вблизи Артемовска, сообщил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, борьба ведется за решающие высоты на флангах города.

По флангам Артемовска: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища. С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет, — сказал Пушилин.

Он отметил, что российские войска пытаются контратаковать и улучшать свои позиции на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что российские мотострелки из Южной группировки войск разбили два блиндажа ВСУ в районе Соледара. По словам одного из разведчиков, который служит на этом участке, цель противника была поражена с трех выстрелов артиллерии. До этого начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили отметил, что российская ТОС «Солнцепек» поразила скопление украинских сил в районе Клещеевки в Артемовском районе.