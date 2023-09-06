Алаудинов заявил, что ВСУ изо всех сил атакуют Артемовск

Украинские военные пытаются изо всех сил атаковать позиции ВС России на Артемовском направлении в зоне СВО, заявил в эфире телеканала «Россия-24» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, войска ВСУ несут колоссальные потери, российские военные не подпускают их к городу.

Артемовское направление беспрерывно атакуется противником. На данном участке противник за последние три месяца понес очень большие потери. Могу отметить, что вся передовая линия наших подразделений усеяна телами украинских военных, они их не забирают. Противник пытается, я так полагаю, завершить этот «контрнаступ» хотя бы тем, что зацепится за железную дорогу, — сказал командир «Ахмата».

Он утверждает, что военное командование ВСУ снимает резервы войск для дальнейшей переброски в сторону Артемовска. По словам Алаудинова, город является важной целью украинского контрнаступления.

Как заявил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, украинские войска пытаются контратаковать на участке Клещеевка — Андреевка вблизи Артемовска. По его словам, борьба ведется за решающие высоты на флангах города. Он отметил, что российские войска пытаются контратаковать и улучшать свои позиции на данном участке фронта.