Российский ракетный корабль «Самум» уничтожил атакующий морской дрон ВСУ Минобороны РФ заявило о попытке морского дрона ВСУ атаковать корабль «Самум»

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Ракетный корабль «Самум»

Морской дрон ВСУ попытался атаковать корабль Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский безэкипажный катер был уничтожен штатным корабельным вооружением.

14 сентября около 16:30 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля, — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее Минобороны также сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ морской авиацией Черноморского флота. Украинский надводный беспилотник был обнаружен 14 сентября в акватории Черного моря. Около 05:00 также были поражены пять беспилотных катеров ВСУ, пытавшихся атаковать патрульный корабль Черноморфлота «Сергей Котов», морские дроны были поражены огнем из штатного вооружения.

Кроме того, МО РФ сообщало, что 14 сентября около 05:30 была пресечена попытка атаки дронов ВСУ по объектам в России. Средствами ПВО над Крымом было сбито 11 украинских БПЛА самолетного типа.