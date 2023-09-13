Жители Севастополя сообщают о новом звуке взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Жители Севастополя снова сообщают о звуках взрыва, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным очевидцев, дым после прошлой атаки по-прежнему виден в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, который находится в Килен-бухте и занимается ремонтом кораблей и судов Военно-морских сил. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Этой ночью Вооруженные силы Украины уже попытались атаковать Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сработала система противовоздушной обороны. В районе Килен-балки начался пожар не на гражданском объекте. Глава региона отметил, что по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки.

На месте работают спецслужбы. Возгоранию присвоен четвертый класс. Глава Севастополя также призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Сейчас продолжается контроль воздушной обстановки, отметил он.

Недавно жители Брянска ранее сообщили о громком звуке взрыва в городе. По их словам, его было хорошо слышно в двух районах — Володарском и Советском. Также сообщалось о звуке взрыва из центрального района.