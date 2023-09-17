Жертвы в ДНР и массовый налет дронов: как ВСУ атакуют РФ 17 сентября Подмосковье и Крым подверглись атакам украинских беспилотников

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска предприняли попытку атаковать дронами Московскую область и Крым. ВСУ также открыли огонь по деревне Успеновке в Курской области. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка пострадали четыре человека, погиб один мирный житель. В результате удара украинского беспилотника в Орловской области загорелся резервуар с бензином. Кроме того, украинский БПЛА упал на территории Тульской области. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ пытались атаковать Московскую область

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 17 сентября в районе городского округа Истра ПВО сбила украинский БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 17 сентября ВСУ предприняли попытку атаки на Московскую область. Первый инцидент произошел в 01:45 мск. Беспилотник ВСУ был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно, что режим «Ковер» объявлен в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет. К 08:30 воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале уточнила, что обломки беспилотника, сбитого средствами ПВО над Москвой, упали в лесном массиве между коттеджным поселком Старый Свет и Новорижским шоссе. По ее словам, пострадавших нет. На месте падения работают сотрудники экстренных служб.

Позднее украинские беспилотники второй раз за ночь попытались атаковать территорию Московской области. По данным Минобороны, дрон ВСУ был сбит над Домодедовским районом.

Что известно об атаке на Крым

Минобороны РФ сообщило, что за ночь ВСУ дважды пытались атаковать территорию Крыма. Первая атака украинских беспилотников произошла 17 сентября в 01:15 по мск. Российские системы ПВО смогли уничтожить дроны ВСУ у западного побережья республики.

Вторая атака на Крым произошла с 01:45 до 02:20 мск. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над северо-западным и восточным побережьями Крыма. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где еще сбили дроны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале написал, что вечером 16 сентября ВСУ открыли огонь по деревне Успеновке. Всего зафиксировано 17 прилетов снарядов. Несколько боеприпасов попали в пристройку жилого дома и на детскую площадку. По словам Старовойта, никто не пострадал. Он заверил, что жителям будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Также губернатор рассказал, что в результате обстрела села Плехово погиб один человек. В населенном пункте повреждено несколько домов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил, что украинский беспилотник, атаковавший территорию Орла в 03:50 по мск, рухнул на нежилой промышленный объект в Железнодорожном районе. По его словам, в результате произошло возгорание. Огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Минобороны РФ рассказало, что утром 17 сентября ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ беспилотником самолетного типа, он перехвачен над территорией Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, украинский БПЛА сбили с помощью сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ обстреляли ДНР

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале отметил, что вечером 16 сентября при обстреле Куйбышевского района города погиб мужчина. Также ранения получили четыре человека. Под обстрел в Куйбышевском районе попали Офицерский проспект и улица Цимлянская. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, повредив фасад и остекление.

Кроме того, в результате атак украинских войск ранения получили мужчина 1984 года рождения и женщина 1957 года рождения в Кировском районе Донецка. За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 24 раза.

Пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщила, что украинская армия выпустила по Донецку и Макеевке четыре кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров. Под обстрел ВСУ попали Киевский и Червоногвардейский районы Донецка и Макеевки. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале указал, что мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ города Шебекино вечером 16 сентября. Госпитализация мужчине не понадобилась. Кроме того, при атаке украинских войск были повреждены территория складского цеха одного из промышленных предприятий, три автомобиля, две фуры и газель.

Также ВСУ утром 17 сентября дважды обстреляли приграничный населенный пункт Старый Хутор на юге Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавших среди гражданского населения нет, однако в результате атаки повреждения получили два частных домовладения.

Гладков добавил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по селам Наумовка и Журавлевка и хутору Валковский — семь и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. Украинская армия предприняла попытку атаки дроном-камикадзе в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка. Обошлось без последствий.

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Губернатор отметил, что в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка — установлено три и семь прилетов снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое ВСУ трижды атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал, однако незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также поврежден один легковой автомобиль.

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«В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли хутор Старый — выпущено три минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

По его словам, в Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе — два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский — три и восемь минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших нет. В результате атаки поврежден один из инфраструктурных объектов связи.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено — установлено пять прилетов снарядов. По окраине села Староселье выпущено шесть артиллерийских боеприпасов, здесь же ВСУ сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром — четыре взрывных устройства. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка — два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

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