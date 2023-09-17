Какая численность населения Украины на сегодня, сколько погибло с 2022 года Японский политолог Сато допустил угрозу исчезновения населения Украины

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Украина. Городское кладбище. Могилы украинских воинов

Бывший главный аналитик МИД Японии профессор Университета Досися Масару Сато считает, что Киев скрывает реальные данные о численности населения страны, так как «украинцы находятся под угрозой исчезновения». Что еще он заявил?

Политолог назвал «ужасными прецедентами» ситуации, когда граждане Украины дают чиновникам взятки, чтобы избежать отправки на фронт.

«Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна», — отметил японский профессор.

Сколько человек сейчас проживает на Украине, какая численность населения

По данным портала worldpopulationreview.com, на текущий момент на Украине проживает 36 944 328 человек. По оценкам ООН, на 1 июля 2023 года численность населения страны составляла 36 744 634 человека. По информации ukrstat.gov.ua, на 2 января 2022 года в государстве проживало 41 130 432 человека.

«С 1990-х годов население Украины сокращается из-за высоких показателей эмиграции, низкой рождаемости и высокой смертности. Уровень рождаемости на Украине составляет 9,2 рождения на 1000 человек, который ежегодно снижался более чем на 2% в течение последних нескольких лет, а уровень смертности составляет 15,193 смерти на 1000 человек. Многие люди покидают страну, потому что Украина является второй по бедности в Европе, находится в конфликте с Россией на востоке и охвачена коррупцией. В настоящее время численность населения сокращается со скоростью 0,59%, и этот показатель увеличивается каждый год с 2015 года. По оценкам Организации Объединенных Наций, Украина может потерять почти пятую часть своего населения к 2050 году», — говорится на сайте worldpopulationreview.com.

Масару Сато подчеркнул, что сейчас «ни у кого нет точной информации» о населении Украины. По его словам, если в 1991 году в стране проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов.

«Вот почему на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста», — обратил внимание политолог.

Также японский специалист напомнил, что коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7.

«Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная», — добавил он.

Фото: МО Украины

Сколько человек потеряла Украина за последний год

Украинская армия с осени 2022 года потеряла до 90% личного состава, прибывшего в подразделения, сообщил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», — заявил чиновник.

Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла свыше 71 тысячи человек. Глава РФ также подчеркнул, что ВСУ лишились 543 танков и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил 5 сентября заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. По его словам, самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где Киев ввел в бой бригады из стратегического резерва.

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