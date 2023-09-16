На Украине раскрыли реальные потери ВСУ: закончится ли контрнаступление

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Украинская армия за год потеряла до 90% личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года, сообщил и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной. Закончится ли контрнаступление ВСУ в Запорожской области?

Бережной в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета обратился к депутатам с жалобой на то, что в областном центре утвержденный Генштабом украинской армии план по мобилизации выполнили только на 13%. По его словам, подразделения ВСУ экстренно нуждаются в пополнениях.

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», — возмутился чиновник.

Бережной считает, что Киеву следует развернуть в микрорайонах Полтавы участки для уведомления и разместить там представителей местной власти, которые помогали бы «установить наличие военнообязанного». Он добавил, что в области вскоре будет сформирована «большая механизированная бригада». В этой связи чиновник попросил депутатов «всесторонне помочь этому процессу».

Что в России говорили про потери ВСУ в ходе контрнаступления

Президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла свыше 71 тысячи человек. Глава РФ также подчеркнул, что ВСУ лишились 543 танков и почти 18 тысяч бронемашин разных классов.

«Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет, мы сейчас не будем — провал, не провал <...>. Потери есть, большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тысячи человек. <...> Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой», — отметил российский лидер.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил 5 сентября заявил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. По его словам, самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где Киев ввел в бой бригады из стратегического резерва.

«Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли», — добавил глава МО РФ.

Когда закончится контрнаступление ВСУ в Запорожье

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru заявил, что украинская армия до сих пор пытается взять под контроль села Вербовое и Работино, которые находятся на пути к Токмаку. По мнению эксперта, ВСУ и дальше будут бросать силы на это направление.

«Я полагаю, что еще две-три недели они смогут продолжать такие атаки. Но это если не считаться с потерями и не думать, что будет с боеприпасами», — подчеркнул Шурыгин.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ будут продолжать наступление в Запорожье лишь до конца сентября.

«К октябрю у противника просто закончатся резервы, которые можно бросать в бой», — заявил он NEWS.ru.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что через месяц наступательный потенциал ВСУ будет полностью исчерпан. Затем украинская армия перейдет в режим обороны, отметил журналист.

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