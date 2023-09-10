Когда у ВСУ закончится живая сила и техника у Работино, что будет дальше

Фото: МО Украины

ВСУ продолжат наступление зимой, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Когда у украинской армии могут закончиться силы и ресурсы для продвижения вперед?

«Контрнаступление будет продолжено. В холод, сырость и грязь бороться сложнее», — отметил Буданов.

По его информации, ВСУ сейчас ведут контрнаступление по нескольким направлениям. Однако он признал, что прогресс проводимой операции более медленный, чем ожидалось, и назвал обстановку на фронте сложной. Трудности для ВСУ создают минные поля и дроны-камикадзе, добавил Буданов.

Какие проблемы есть у ВСУ на Запорожском направлении

По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, в настоящее время продолжаются ожесточенные бои под Работино.

«Противник с тревогой сообщает о том, что наступающие силы ВСУ впереди ждут все новые и новые российские укрепления. За три месяца боев на Ореховском участке ВСУ смогли занять лишь одно разрушенное село Работино», — напомнили «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке отметил, что ВСУ усиливают натиск на юге и делают попытки прорыва в Запорожской области. Он признал, что украинская армия все же не имеет серьезных успехов на этом участке фронта. По его мнению, российская оборона не отступит и не потерпит крах.

«Очень похоже, что для ВСУ небольшой населенный пункт Работино и его окрестности превращаются в новый Бахмут. Как тогда украинские власти — и военные и политические — убивали боеспособные подразделения об Бахмут, так и сейчас схожая картина складывается в Работино. В чем для Киева состоит принципиальное значение этого населенного пункта, человеку постороннему, далекому от армии, понять сложно», — написал журналист Андрей Медведев в авторском Telegram-канале.

Когда ВСУ могут перестать наступать у Работино и что будет дальше

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что главная задача ВСУ в Запорожье — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку. По мнению эксперта, украинская армия будет и дальше бросать все имеющиеся силы и продолжать атаки на данном направлении.

«Я полагаю, что еще две-три недели они смогут продолжать такие атаки. Но это если не считаться с потерями и не думать, что будет с боеприпасами», — подчеркнул Шурыгин.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ будут продолжать наступление в Запорожье лишь до конца сентября.

«К октябрю у противника просто закончатся резервы, которые можно бросать в бой», — заявил он NEWS.ru.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что через месяц наступательный потенциал ВСУ будет полностью исчерпан. Затем украинская армия перейдет в режим обороны, отметил журналист.

«Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что из-за холодов Украине будет намного труднее маневрировать, и признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось. „Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30–45 дней до плохой погоды, так что украинцы еще не закончили“. Украинцы еще не закончились, наверняка хотел сказать Милли. Дело, конечно, не столько в погоде. Просто через месяц наступательный потенциал Украины будет окончательно исчерпан. И Киев уйдет в оборону», — добавил он.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский считает, что осень «станет сезоном разочарований для Украины, так как контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом».

«Дело постепенно движется к осенней распутице — она резко усложнит любые боевые действия. Судя по результату „контрнаступа“, этот сезон для противника станет сезоном разочарований», — написал он.

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