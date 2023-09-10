Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, контратакуют ли ВС РФ Российские военкоры рассказали о текущей обстановке в зоне СВО

Фото: МО РФ

ВСУ у села Работино произвели ротацию в количестве семи-восьми человек в южных посадках от населенного пункта, писал вчера вечером Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Какая обстановка сейчас наблюдается на этом направлении?

«Почти сразу под прикрытием двух БМП „Брэдли“ и танка начали работать по восточной посадке. Произвели задымление, идет бой», — добавили авторы канала.

Обстановка у Работино и Вербового 10.09.2023

«В Пятихатках без изменений. Продолжаются ожесточенные бои под Работино, ВСУ не в состоянии зайти и закрепиться в селе. Также пресечены все попытки прорыва у Вербового. На Времевском выступе русские бойцы контратаковали у Приютного, а также удержали позиции в районе Урожайного и Старомайорского», — передает Readovka.

Авторы Telegram-канала напомнили, что Минобороны РФ ранее подтвердило уничтожение второго британского Challenger в боях на данном направлении.

«Скоро украинским саперам начнут сниться бескрайние запорожские степи и поля. Однако не из-за красоты земли русской, а из-за куда более умных и способных русских саперов, работа которых увеличивает списки сожженной западной техники. Примером может стать очередной американский БТР M113, отправленный разминировать подходы к нашим позициям, вместе с пехотой», — добавил источник.

По информации «Военкоров Русской Весны», ВС РФ продолжают строительство дополнительных линий обороны на Запорожском участке фронта.

«Противник с тревогой сообщает о том, что наступающие силы ВСУ впереди ждут все новые и новые российские укрепления. За три месяца боев на Ореховском участке ВСУ смогли занять лишь одно разрушенное село Работино», — отметил источник.

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«На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали у Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки. ВСУ перешли к обороне. Обстрелы украинских позиций в Белой Горе, Часовом Яре, Орехово-Васильевке и Веселом (населенный пункт к северо-востоку от Соледара). Российских — в Озаряновке, Курдюмовке, Андреевке, Клещеевке и Бахмуте», — пишет WarGonzo.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ночью были взрывы в Киеве, а также в Днепропетровской и Сумской областях. По его информации, БПЛА «Герани» наносили удары по объектам ВСУ. Также есть прилеты по промзоне Краматорска. МО РФ это пока не подтверждает.

«На Донецком фронте — штурмовые действия российских войск в Марьинке. При поддержке артиллерии — у города Красногоровка и на южных подступах к Авдеевке. Без успеха. Под огнем ВСУ — в Парасковьевке (не путать с одноименным населенным пунктом к северо-западу от Соледара), Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Нью-Йорке. Украинская артиллерия била по Донецку и Горловке», — приводит данные WarGonzo.

В Минобороны РФ заявили, что 10 сентября около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», — добавили в ведомстве.

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