Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, прорвали ли оборону ВС РФ

Фото: US Army/via Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Утром 9 сентября украинская армия пыталась прорвать позиции ВС РФ южнее населенного пункта Работино в Запорожской области, передает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Что сейчас происходит на этом направлении?

«Под утро противник пытался прорвать наши позиции южнее Работино в три наката по 3 БМП „Бредли“, одну уничтожили вместе с инженерной машиной. Проходили уверенно, но были отбиты назад. Спешили штурмовые группы. На данный момент артиллерия работает по противнику. У противника идет постоянная эвакуация. Много погибших и раненых», — пишет источник.

Обстановка у Работино и села Вербового 09.09.2023

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытались атаковать российские позиции на высотах южнее села Работино. Также стремились прорваться с востока к Новопрокоповке. Мощно била их артиллерия. ВС РФ обстреливали украинские позиции в Орехове. ВСУ вели огонь по Нестерянке, Копаням и Новопокровке», — передает WarGonzo.

По информации Readovka, на Ореховском направлении наблюдается обстановка без серьезных изменений.

«Пятихатки, как и Работино, — в серой зоне. Русская артиллерия пресекает все попытки боевиков взять села. Также ВСУ безуспешно атаковали в районе Вербового. На Времевском выступе противник долбится на рубеже Новодонецкое — Новомайорское. К тому же наши бойцы контратаковали позиции врага у Приютного», — сообщил источник.

В Минобороны Британии заявили, что ВС РФ якобы перебросили силы с других участков фронта «для замены ослабленных подразделений в районе Работино».

«Эти переброски, вероятно, ограничивают возможности России по проведению собственных наступательных операций на других участках линии фронта. Передислокация войск также, скорее всего, является признаком давления на их оборонительные линии, особенно вокруг Работино», — отметили в британском ведомстве.

По данным американского Института изучения войны, ВСУ пытаются наступать к югу от Артемовска и от Работино, но не добились никаких успехов.

«Бои у Работино и Вербового. Казачий полк ВДВ продолжает уничтожать противника в боях. Враг продолжает наступление на рубеже Работино — Вербовое, закрепляясь в лесопосадках. Бойцы ВДВ выявляют боевиков и позиции ВСУ, после чего накрывают их огнем», — подчеркнул Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Смогут ли ВСУ прорвать оборону ВС РФ у Работино

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что украинская армия не сможет прорвать оборону, которую выстроила российская армия на Южном направлении линии боевого соприкосновения. По его словам, Вооруженные силы России «стоят прочно», поэтому технически ВСУ не удастся выйти к Азовскому морю.

«Я думаю, все уже понимают, что технически это сделать будет невозможно. Они уже ни о каком Азовском море не мечтают. Им хотя бы хочется дойти до Токмака. <...> Но мы понимаем, что стоим прочно, линия фронта у нас грамотно спланирована», — добавил эксперт.

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