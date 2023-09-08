Работино станет мучительной ловушкой для ВСУ: что пишут военкоры 8 сентября

Фото: МО РФ

Ракетный удар по Кривому Рогу, массовая мобилизация женщин на Украине, факт про украинскую разведку и ловушка у Работино — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков расстроил украинских разведчиков

«Сегодня день военной разведки Украины. Надо отметить, что враг у нас весьма и весьма профессиональный. Это в 2014–2015 годах был повод иронизировать. Сегодня — нет. Только необходимо уточнить: это разведчики — украинцы, а вот их вооружение, система подготовки, принципы работы, наставления, даже денежное довольствие — это все-все натовское, не украинское», — отметил журналист.

Фото: МО Украины

«Рыбарь»: «Удар ВС РФ по зданию полиции в Кривом Роге»

«Утром ВС РФ нанесли несколько ударов по целям на подконтрольной киевскому режиму территории. Один из взрывов прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области. Судя по видео с места прилета, ракета поразила городской отдел Полиции охраны. Согласно заявлению местных властей, погиб один человек, а 60 получили ранения. На одном из кадров можно заметить эвакуацию пострадавшего в военной форме. В последние месяцы здания силовых структур Украины время от времени становятся целями российских атак: например, за лето ВС РФ наносили удар по управлениям СБУ в Сумах, а также Днепропетровске и Львове», — привел информацию Telegram-канал.

Официального подтверждения этого от МО РФ не поступало.

Даниил Безсонов рассказал, чем для Украины обернется массовая мобилизация женщин

«С 1 октября украинских женщин обяжут встать на воинский учет. Все это необходимо украинскому руководству, чтобы компенсировать большие потери ВСУ за время СВО, так как, по разным оценкам, предположительно, из строя убитыми и ранеными выведены более 500 тыс. украинских мужчин. В результате в ближайшее время все украинские мужчины, служба которых проходит вдали от линии фронта (в госпиталях, на логистических терминалах и т. д.), вероятно, будут отправлены на передовую», — отметил он.

Бывший замминистра информации ДНР обратил внимание на специалистов Национальной академии наук Украины. Они высказывают опасения, что «массовая мобилизация женщин, о которой много раз предупреждали и которая уже маячит на горизонте, спровоцирует еще более массовый отток из страны женщин репродуктивного возраста».

«Смена опосредованного участия украинских женщин на прямое вовлечение их в боевые действия еще больше усугубит демографический кризис, или, как его назвали на самой Украине, спираль смерти. За полтора года население Украины, по разным оценкам, уже сократилось на 10–14 млн и сейчас колеблется в пределах 25–29 млн человек. Украинские демографы в целом ожидают падения общего коэффициента рождаемости до 0,71, что в разы ниже уровня воспроизводства населения. Проще говоря, Украине, стране с и без того высокой смертностью и низкой рождаемостью, грозит сначала стремительное старение, а затем и резкое сокращение населения», — написал он.

Безсонов добавил, что «вместе с потерями ВСУ на поле боя массовое бегство женщин с Украины, а также гибель части из них в боевых действиях могут ввергнуть страну в демографический и экономический кризис, единственным выходом из которого, вероятно, будет поглощение западной части страны Польшей».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Архангел спецназа Z» объяснил, почему Работино станет «мучительной ловушкой для ВСУ»

«Очередная ловушка, в которую угодила украинская армия. Сторона, на которой сыграла Россия. Машина пиара раструбила о контрнаступлении, которое с первых дней лета сразу забуксовало. И тут удача, продвижение на одном направлении — село Работино в Запорожской области „захвачено“ ВСУ, русская армия отступает. ЦИПСО уцепилось за эту „пэрэмогу“ и вознесло в медиапространстве возвращение пяти улиц и руин бывшего села до безумных высот, не скупясь на громкие слова и аналогии, а западные СМИ, не имея альтернативы, подхватили и раскрутили тему Работино до мирового масштаба. Работино оказалось наживкой. Взять его оказалось легко, но так же легко удержать победу? И что дальше?» — пишут авторы канала.

Источник напомнил, что Работино расположено в низине, стратегические высоты с трех сторон под полным контролем русской армии.

«Эффективность нашей обороны признают даже за океаном. Разведуправление США недооценили силы РФ перед наступлением ВСУ. Об этом сообщает журнал The Ecomonist со ссылкой на аналитика управления Трента Мола. Американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, насколько трудно Украине будет пробить ее бронетехникой. Минные поля, артиллерия уничтожает технику и живую силу ВСУ», — отметили авторы канала.

«Спецназ архангела Z» подчеркнул, что «удерживать Работино — быть под постоянным обстрелом русской артиллерии».

«Подкрепление, которое шлет ВСУ, идет на верную смерть, в настоящую мясорубку. Бахмут уже меркнет по потерям украинцев. Как выбраться из ловушки, не знают ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Пока военные и политики Запада ищут решение, солдатики ВСУ — бездарно и бессмысленно гибнут. Но что больше, площадь захваченного села Работино в Запорожской области или территория увеличивающихся кладбищ от этой „победы“ по всей Украине, очевидно уже сейчас», — добавил источник.

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